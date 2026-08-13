Moto e scooter, le famiglie liguri spendono più di tutti in Italia per le due ruote

Genova. Le famiglie liguri sono quelle che hanno speso di più in Italia per i motoveicoli nel 2025. È quanto risulta dai dati dell’Osservatorio annuale consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione.

In media ogni nucleo ha speso 216 euro, con gli acquisti totali che si attestano sui 166 milioni di euro, lievemente in calo dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Decisamente inferiore, risulta, invece, l’interesse delle famiglie liguri per l’information technology e la telefonia, tanto da collocarsi rispettivamente al penultimo e all’ultimo posto nella classifica nazionale, nonostante la spesa in questi settori sia in crescita. Nello specifico, la spesa media delle famiglie liguri per l’IT è di 60 euro, per un totale di 64 milioni di euro nel 2025 (+1,6% sull’anno precedente); nella telefonia è di 198 euro, con un totale di a 202 milioni (+2,6%).

In generale, nel 2025 la spesa delle famiglie liguri per i beni durevoli si è attestata a 2 miliardi e 72 milioni di euro, in calo dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Si tratta di una delle migliori performance del Paese: solo Sicilia e Trentino-Alto Adige fanno meglio, mentre nel Nord Ovest nessuna regione contiene la flessione come la Liguria. La spesa media per famiglia si attesta a 2.703 euro, con un arretramento dello 0,7%, il secondo dato migliore tra le regioni italiane dopo la Sicilia.

Le auto nuove valgono 438 milioni di euro e calano appena del 2,6%, (anche questo, miglior dato italiano); le auto usate raggiungono 584 milioni di euro con un -1,1%, Nei beni per la casa gli elettrodomestici arrivano a 156 milioni di euro (+0,1%), l’elettronica di consumo si attesta a 47 milioni e perde il 4,5%, i mobili raggiungono 415 milioni con un +0,6%.