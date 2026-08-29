Moto contro camion sulla provinciale di Lumarzo, ferito gravemente il centauro

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla strada provinciale di Lumarzo, nei pressi di Campi, dove si è verificato lo scontro tra una moto e un camion. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 34 anni, rimasto gravemente ferito ad una mano.
I soccorsi arrivati in loco hanno prima stabilizzato il ferito per poi chiamare l’elisoccorso dei vigili del fuoco, che con Drago hanno trasportato il ferito presso la clinica chirurgica della mano di Savona.
Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno fatto i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.