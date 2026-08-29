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Dramma

Malore in acqua mentre nuota nel mare mosso: recuperato, muore sulla spiaggia

Era in acqua insieme alla moglie, quando si è sentito male: recuperato e portato a riva, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione

capitaneria di porto guardia costiera soccorso in mare

Chiavari. Sembrava un brutta avventura finita bene, ma nei minuti successivi al recupero, è arrivato il dramma. Un uomo di 79 anni, infatti, è morto a seguito di un malore che lo ha colto in mare, mentre con la moglie stava nuotando davanti a Torre Fara a Chiavari.

La notizia del soccorso era circolata già verso mezzogiorno, quando i vigili del fuoco, con l’elisoccorso Drago, e le motovedette della Guardia Costiera avevano distaccato alcune unità impegnate nella ricerca del disperso di Bogliasco, per raggiungere Chiavari per recuperare altri due bagnanti in difficoltà.

Una volta sul posto i soccorsi erano riusciti ad individuare e raggiungere i due, un uomo e una donna, rimasti bloccati tra le onde. Una volta recuperati, erano stati sbarcati a riva, dove ad attenderli c’erano i medici del 118. Per la donna cure mediche senza complicazioni, mentre per l’uomo la situazione è precipitata in pochi minuti: in mare, infatti, era stato colto da un malore e nonostante i diversi tentativi di rianimazione, il 79enne è deceduto poco dopo le 12.30 sulla spiaggia.

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