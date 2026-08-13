Ponte Morandi, dai familiari delle vittime l’idea di un “museo diffuso” a partire dalle macerie-reperti

Genova. Ciò che resta del corpo di ponte Morandi – blocchi di calcestruzzo e trefoli, reperti utili alle indagini nella maxi inchiesta sul crollo del viadotto – potrebbe acquisire un nuovo significato, di monito e memoria, nell’ambito di un museo diffuso. L’idea di portare un pezzo del ponte in ognuno dei Comuni dove viveva chi è morto nel disastro, è del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

“Un’idea embrionale per ora – spiega la presidente Egle Possetti – e che si deve concretizzare, vedremo come evolverà, ma il senso del progetto è quello di allestire dei memoriali in ogni cittadina o città da dove venivano le persone che il 14 agosto 2018 hanno perso la vita”.

Accanto a ogni reperto si potrebbero installare pannelli informativi o interattivi o anche semplicemente delle targhe per ricordare, insieme alle vittime, anche la storia di quanto accaduto, il perché, le sorti processuali, e tutto quello che possa contribuire “a capire e a fare in modo che una strage del genere non si ripeta mai più – continua Possetti – personalmente ho già avanzato una proposta che riguarda il mio Comune, Pinerolo, ma so che anche a Oleggio si stanno muovendo nella stessa direzione”. Di Oleggio erano Cristian Cecala, la moglie Dawna Munroe e la loro Crystal, 9 anni.

Il reperto 132 e gli altri frammenti del viadotto

I reperti principali, come l’ormai tristemente celebre “132” – la parte finale di uno strallo della pila nove, quella crollata, considerata la prova regina nelle indagini – resteranno all’interno del Memoriale a Genova, costruito sotto il nuovo ponte San Giorgio negli spazi ristrutturati di un ex magazzino dell’Amiu, inaugurato nel 2024 e in parte ancora un cantiere.

Dopo la sentenza di primo grado nel processo per il crollo che lo scorso luglio ha stabilito complessivamente 180 anni di carcere per decine di imputati tra cui l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci, i resti del viadotto Polcevera sono stati dissequestrati: al momento, dopo alcune vicissitudini e spostamenti, sono custoditi in un deposito a Manesseno, frazione di Sant’Olcese.

Invece che restare in un hangar o essere, prima o poi, demolite, le macerie potrebbero essere donate alle tante località da cui provenivano le vittime del disastro: Torre del Greco, Busalla, Alessandria, Arenzano, Milano o altre città anche all’estero, ma anche nei quartieri genovesi dove risiedevano alcune delle vittime.

Possetti: “Dopo la sentenza aspettavamo Meloni per la commemorazione”

Da un punto di vista logistico, vista la mole e la delicatezza del materiale, l’operazione potrebbe rivelarsi complessa ma contatti sono stati già avviati, appunto, con l’amministrazione comunale di Pinerolo (Torino) dove vivevano la sorella di Egle Possetti, Claudia, con il marito di lei, Andrea Vittone, e i due figli adolescenti, Camilla e Manuele Bellasio.

Domani, venerdì 14 agosto, otto anni dopo il crollo di Ponte Morandi, Egle Possetti e altri rappresentanti del comitato Ricordo Vittime saranno ancora a Genova per la commemorazione alla Radura della Memoria. Oltre alle autorità locali, tra cui la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, è atteso, in rappresentanza del governo, il viceministro al Mit Edoardo Rixi.

Una mancanza, quella della politica romana, che un po’ ha deluso i familiari delle vittime: “Dopo la sentenza nel processo sul crollo sarebbe stato un segnale importante avere la premier Meloni, vista la responsabilità dello Stato nei mancati controlli accertata anche dalla sentenza”.

Genova non dimentica, le iniziative del 13 e 14 agosto

Il programma di iniziative in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi prende il via oggi pomeriggio alle 17.30 a palazzo Tursi. L’Ordine dei giornalisti della Liguria insieme al Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi e il Comune di Genova, in collaborazione con l’Associazione ligure dei giornalisti, presenterà un’istallazione multimediale che inizialmente sarà ospitata nell’atrio di palazzo Tursi e poi trasferita al Memoriale. Si tratta di una mostra fotografica con oltre 100 immagini scattate da fotoreporter genovesi e di un video che racconta le vittime in quanto persone e non soltanto nella loro assenza.

All’inaugurazione del percorso, visitabile gratuitamente in via Garibaldi per un mese e mezzo, le massime autorità, oltre a Bucci e Salis l’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, la prefetta di Genova Cinzia Torraco, il procuratore della Repubblica Nicola Piacente, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti, il vicepresidente dell’Ordine e coordinatore della mostra Andrea Leoni, la curatrice del progetto video Pierpatrizia Lava, il segretario dell’Associazione ligure dei giornalisti Matteo Dell’Antico e la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.

Sempre questa sera, giovedì 13 agosto, alle 20.30, nel porticato al piano terra di Palazzo Tursi, andrà in scena la replica straordinaria de “La traiettoria calante”, spettacolo di e con Pietro Giannini, vincitore del Premio Ubu 2025 come miglior attore/performer under 35.

Musica nelle metro Amt, un invito a partecipare alla commemorazione

Domani, venerdì 14 agosto, dalle 8.30 alle 10.30, Amt diffonderà nelle stazioni della metropolitana musiche selezionate per creare un momento di raccoglimento e memoria, e incoraggiare la cittadinanza a raggiungere la Radura della Memoria con la metro per partecipare alla commemorazione.

Alle 9 la commemorazione a otto anni dal crollo di Ponte Morandi inizierà nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa (via San Bartolomeo della Certosa, 15) con la messa officiata dall’arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca.

Alle 10.15 è previsto l’arrivo dei parenti delle vittime e delle autorità nell’area della Radura della Memoria dove si terranno gli interventi istituzionali e le esecuzioni artistiche. Alle 10.45 inizierà la cerimonia in ricordo delle vittime del ponte Morandi alla presenza delle autorità.

Alle 11.36 – ora esatta del crollo del ponte Morandi – nella Radura sarà osservato un minuto di silenzio al termine del quale sarà possibile udire in tutta la città il suono delle campane a lutto e, in porto, le sirene delle navi.

Al termine della cerimonia, con la cura di Forevergreen fm, è prevista una parte musicale: l’esecuzione di un brano “Cantus in memoriam Benjamin Britten” di Arvo Part da parte dell’orchestra Genova Sinfonietta, la proiezione del video con le immagini del crollo e lo scorrere dei nomi delle vittime. L’artista Vago eseguirà il suo testo inedito “Una volta a casa mia”.