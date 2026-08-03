Cantieri e mobilità in Valpolcevera, la proposta della Cgil: “Intensificare i treni”

Genova. “Le chiusure a intermittenza che stanno riguardando via 30 Giugno e via Perlasca rischiano di far rivivere alla Valpolcevera l’incubo isolamento”. Ne è convinto il nuovo responsabile Cgil per la Valpolcevera Federico Pezzoli che fa proprie le istanze della popolazione.

Le chiusure dovute ai lavori per il nuovo ponte ferroviario, seppure necessarie, devono tener conto del diritto alla mobilità e da qui parte l’appello della Cgil del territorio.

“Andrebbero intensificati i treni soprattutto in quelle fasce orarie dove ce ne sono meno o dove mancano del tutto”, sottolinea Pezzoli.

Per la Cgil vanno intensificati i treni nella fascia oraria sino alle 9, ridotti dopo la chiusura delle scuole, tra le 9 e le 11 – quando sono assenti del tutto – e dopo le 21: quello della sera è l’ultimo disponibile per raggiungere la vallata.

“Questi orari penalizzano soprattutto i lavoratori turnisti e i giovani che hanno l’ultima possibilità di rientrare alle 21. È una condizione che obbliga chi ne ha le possibilità ad utilizzare il mezzo privato con un ulteriore congestionamento delle strade”, afferma Pezzoli.

L’appello del sindacato alla Regione Liguria è quello di chiedere, nei perimetri dell’accordo quadro e del contratto di servizio con Ferrovie, l’implementazione del servizio almeno per la durata dei lavori: “La Valpolcevera ha già pagato un prezzo molto alto e non si può chiedere altri sacrifici alla popolazione, senza contare il danno per le attività produttive” conclude Pezzoli.