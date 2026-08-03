Metropolitana, il Governo si impegna a trovare le risorse per risolvere il rebus Rivarolo

Genova. Il governo Meloni si impegna a trovare le risorse, circa 50 milioni di euro, per il cosiddetto “terzo binario” di Rfi indispensabile per rendere possibile il prolungamento della metropolitana da Canepari a Rivarolo. È quanto prevede il primo impegno dell’ordine del giorno del Pd al decreto Infrastrutture-Pnrr.

“Si tratta di un passaggio importante per sbloccare un’opera strategica per la città e per il suo sistema di mobilità: il terzo binario rappresenta infatti una condizione necessaria per poter procedere con l’estensione della linea metropolitana e rafforzare il trasporto pubblico locale nel ponente genovese”, spiegano i deputati dem liguri Valentina Ghio e Alberto Pandolfo.

Le risorse erano state stanziate dal Governo, ma poi sono sparite per un problema legato alla mancata registrazione da parte della Corte dei conti. Del resto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si era già impegnato a parole a trovare i fondi, ma da allora non è più emersa alcuna novità. Anzi, nel frattempo sono stati tagliati pure i finanziamenti per il prolungamento, pari a 64,1 milioni di euro, più altri 10,3 milioni per il secondo lotto di Martinez.

Il secondo impegno dell’ordine del giorno del Pd prevedeva proprio il ripristino di queste risorse, ma non è stato accolto. I deputati esprimono “rammarico” e aggiungono: “Solleciteremo il Governo affinché dia concreta attuazione all’impegno assunto e affinché vengano assicurate le risorse necessarie per il completamento del percorso: prima con la realizzazione del terzo binario e poi con il rifinanziamento degli interventi su Canepari-Rivarolo e Martinez. Sono infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della rete metropolitana genovese, per una mobilità più moderna, sostenibile ed efficiente e per dare risposte concrete ai cittadini e ai territori”.