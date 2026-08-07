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Come sarà

Meteo, weekend infuocato in Liguria: le previsioni previsioni

Le previsioni del Centro Limet per oggi, venerdì 7 agosto, e per i prossimi giorni.

Generico agosto 2026

Liguria. La situazione resta molto calda e soleggiata sulla Liguria per tutto il fine settimana, con qualche temporale nelle aree interne domenica. Sono le previsioni del Centro Limet per oggi, venerdì 7 agosto, e per i prossimi giorni.

Al mattino sarà probabile qualche nube bassa sul mare, in locale estensione ad alcuni tratti di costa; tempo stabile altrove. Nel pomeriggio tempo generalmente stabile a parte nubi basse non serrate sotto costa sul settore centro-occidentale e la possibilità di qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in cessazione prima del tramonto.

Venti

Da deboli a moderati da sud.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Stazionarie su valori sopra la media del periodo.

  • Costa: min: +23°C/+27°C – max: +28°C/+33°C.
  • Interno: min: +12°C/+23°C – max: +29°C/+35°C.

Previsioni meteo sabato 8 agosto

Per sabato 8 agosto è previsto un forte disagio fisiologico per caldo per l’aumento ulteriore delle temperature, specie lungo la costa.

Cielo oleggiato su tutta la regione. Un po’ di nubi nelle aree interne nel pomeriggio senza conseguenze. Venti deboli da nord al mattino, meridionali deboli nel pomeriggio.

Previsioni meteo domenica 9 agosto

Ancora disagio fisiologico per caldo. Soleggiato al mattino. Qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto nel pomeriggio. Fenomeni in cessazione in serata. Temperature in ulteriore aumento lungo la fascia costiera.

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