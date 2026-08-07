Liguria. La situazione resta molto calda e soleggiata sulla Liguria per tutto il fine settimana, con qualche temporale nelle aree interne domenica. Sono le previsioni del Centro Limet per oggi, venerdì 7 agosto, e per i prossimi giorni.
Al mattino sarà probabile qualche nube bassa sul mare, in locale estensione ad alcuni tratti di costa; tempo stabile altrove. Nel pomeriggio tempo generalmente stabile a parte nubi basse non serrate sotto costa sul settore centro-occidentale e la possibilità di qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in cessazione prima del tramonto.
Venti
Da deboli a moderati da sud.
Mari
Generalmente poco mosso.
Temperature
Stazionarie su valori sopra la media del periodo.
- Costa: min: +23°C/+27°C – max: +28°C/+33°C.
- Interno: min: +12°C/+23°C – max: +29°C/+35°C.
Previsioni meteo sabato 8 agosto
Per sabato 8 agosto è previsto un forte disagio fisiologico per caldo per l’aumento ulteriore delle temperature, specie lungo la costa.
Cielo oleggiato su tutta la regione. Un po’ di nubi nelle aree interne nel pomeriggio senza conseguenze. Venti deboli da nord al mattino, meridionali deboli nel pomeriggio.
Previsioni meteo domenica 9 agosto
Ancora disagio fisiologico per caldo. Soleggiato al mattino. Qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto nel pomeriggio. Fenomeni in cessazione in serata. Temperature in ulteriore aumento lungo la fascia costiera.