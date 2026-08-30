Genova. Il promontorio di matrice sub-tropicale, seppur in lieve indebolimento, continuerà a dominare le vicende meteorologiche sul Mediterraneo centro-occidentale, con tempo in prevalenza stabile, soleggiato e caldo. Tuttavia, sulla Liguria infiltrazioni di aria più umida potranno favorire la formazione di qualche nube, specie all’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 30 agosto

Al primo mattino, della nuvolosità di stampo marittimo interesserà savonese e genovesato occidentale, mentre altrove il cielo si presenterà pressoché sereno. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili piovaschi o brevi temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Sul resto della regione, invece, sono attese condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. In serata, stabile con cielo sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intero territorio regionale.

Venti di notte e al mattino, deboli o moderati da est/nord-Est. In tale contesto, non sono esclusi rinforzi fino a tesi. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole o moderata intensità. Mare mosso, con tendenza a divenire poco mosso a partire da ponente dal pomeriggio. Temperature minime in diminuzione sui versanti padani orientali, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime stabili o in leggero aumento ovunque. Sulla costa minime tra 21 e 25 gradi, massime tra 27 e 30 gradi. Nell’interno minime tra 10 e 20 gradi, massime tra 25 e 32 gradi (entroterra spezzino).

Lunedì 31 agosto

Nottetempo e al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso, per la presenza di nubi di stampo marittimo, tra savonese e genovesato occidentale, mentre altrove il cielo sarà sereno o al più velato. Dalle ore centrali del giorno, delle ampie schiarite interesseranno anche il settore centrale, anche se qualche addensamento potrà continuare a persistere. Inoltre, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne, con qualche rovescio associato sulle Alpi Liguri. In serata, si rinnoveranno le condizioni della prima parte del giorno, ossia tempo stabile con qualche addensamento tra savonese e genovesato.

Venti a inizio e fine giornata deboli da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole o moderata intensità. Non sono esclusi rinforzi sui versanti padani. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Martedì 1° settembre

Giornata caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-levante, anche se non mancheranno delle schiarite durante le ore centrali del giorno, poco o parzialmente nuvoloso a ponente. Temperature minime in lieve rialzo, massime stazionarie.