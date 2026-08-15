Genova. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, il promontorio che staziona da tempo sul Mediterraneo centro-occidentale verrà parzialmente eroso da aria più fresca, la quale potrà favorire un incremento dell’instabilità. Tuttavia, prima ci attende un Ferragosto con temperature decisamente superiori alla media climatologica. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Di notte e al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sull’intera regione. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne. In tale contesto, nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in parziale sconfinamento alle vallate adiacenti. Sul resto della regione, invece, sono attese condizioni di tempo stabile con il transito di velature, situazione in estensione all’intero territorio regionale in serata.

Venti

A inizio e fine giornata, deboli o moderati da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera, con intensità debole o moderata.

Mari

Da quasi calmo a poco mosso.

Temperature

Stazionarie o in lieve e ulteriore aumento. Sulla costa minime tra 25 e 30 gradi, massime tra 31 e 37 gradi (picchi tra Savonese e Genovesato). Nell’interno minime tra 14 e 24 gradi, massime tra 29 e 38 gradi (picchi nell’immediato entroterra spezzino)

Avvisi

Disagio fisico per caldo, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti.

Cielo e fenomeni

Per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di nuvolosità, generalmente di tipo medio-alta e solo a tratti compatta, sull’intera regione. In tale contesto, nelle ore pomeridiane sarà possibile la consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti

Deboli o, al più, moderati a rotazione ciclonica.

Mari

Poco mosso.

Temperature

In calo, specie lungo la costa.

Disagio fisico per caldo, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti. Giornata variabile e a tratti instabile: alternanza tra sole ed annuvolamenti, ma non mancheranno rovesci o temporali sparsi più probabili a levante e nelle aree interne. Temperature minime stazionarie, massime in lieve diminuzione. Seguire i prossimi aggiornamenti