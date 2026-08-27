Genova. La presenza di un vortice di bassa pressione sul Golfo di Biscaglia determina una temporanea rimonta dell’anticiclone, con conseguente aumento delle temperature in particolare al Centro-Sud Italia su valori fortemente superiori alla media del periodo. Per quanto riguarda la Liguria, ecco le previsioni del centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 27 agosto

Avremo cielo sereno su tutta la regione nel corso del primo mattino, seguono velature in transito da ponente verso levante nella seconda parte della mattinata. Dalle ore centrali nuvolosità irregolare diffusa, più compatta sul centro-ponente; possibili rovesci piovosi saranno possibili in serata sulle Alpi Liguri.

Vento moderato da nord fino alle ore centrali; nel pomeriggio da deboli a moderati con direzione variabile. Mare inizialmente poco mosso, in aumento fino a mosso nel corso della giornata. Temperature minime in aumento sui settori costieri, massime in aumento: sulla costa minime tra 22 e 28 gradi, massime tra 28 e 31 gradi; all’interno minime tra 12 e 20 gradi, massime tra 25 e 31 gradi.

Venerdì 28 agosto

Ancora una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare: nella notte rovesci bagneranno le Alpi Liguri e le zone limitrofe, seguiranno condizioni di cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su tutta la regione fino a sera, quando è atteso un graduale e generale miglioramento.

Vento al mattino da debole a moderato con direzione variabile; nel pomeriggio in prevalenza dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60-65 chilometri orari sui versanti padani del settore centro-occidentale; dalla serata rotazione a Libeccio. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime in aumento nell’interno, stazionarie altrove; massime stazionarie.

Sabato 29 agosto

Cielo diffusamente sereno su tutta la regione, fatta eccezione per la fascia costiera centro-orientale che sarà interessata da nuvolosità sparsa, ma in miglioramento nel corso del pomeriggio.

Vento in prevalenza da sud/sud-est con raffiche fino a 60-65 chilometri orari, in prevalenza sui capi esposti dell’Imperiese e sui versanti padani del settore centrale. Mare da mosso a molto mosso in serata. Temperature stazionarie.