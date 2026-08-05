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Limet

Meteo Liguria, continua l’anticiclone sub-tropicale: nel pomeriggio velature e temperature stazionarie previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 5 agosto, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni 5 agosto 2026

Liguria. Previsioni meteo per la Liguria che fanno i conti ancora con il dominio del promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, conferma condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno sia di notte.

Permane l’avviso di disagio fisiologico per caldo.

Al mattino il cielo sarà sereno su tutta la regione. Successivamente, a partire dalle ore centrali, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nelle ore pomeridiane non si escludono brevi rovesci sulle Alpi Liguri. Invece, delle velature, in un contesto stabile e prevalentemente sereno, transiteranno sul resto del territorio regionale fino al termine della giornata.

Venti deboli e di direzione variabile. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +23°C e +27°C, massime tra +30°C e +34°C. Nell’interno minime tra +12°C e +20°C, massime tra +29°C e +36°C.

Previsioni meteo Liguria giovedì 6 agosto

Avviso: disagio fisiologico per caldo.

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso tra savonese e genovese ma senza fenomeni, ma ampie schiarite compariranno dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio solita attività cumuliforme nelle zone interne.
Venti deboli e variabili. Mare calmo o quasi calmo. Temperature stazionarie.

Previsioni venerdì 7 agosto

Avviso: disagio fisiologico per caldo.

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature su valori stabili.

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