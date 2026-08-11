  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passaggio

Meteo, giornata serena e calda. Qualche nuvola nel pomeriggio con possibili piogge nell’entroterra previsioni

Condizioni di stabilità e temperature in aumento sulla nostra regione, con picchi localmente superiori ai +38°C tra Mercoledì e Giovedì

Generico agosto 2026

Genova. Mattinata soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sul comparto delle Alpi Liguri e e sulle vette Avetane, con fenomeni a sfondo temporalesco associati nel pomeriggio.

Possibili rovesci in serata sui versanti padani Occidentali, mentre sui versanti marittimi i cieli rimarranno velati o poco nuvolosi fino a fine periodo.

Situazione: Ennesima ondata di calore attesa sul comparto Mediterraneo entro metà settimana. Condizioni di stabilità e temperature in aumento sulla nostra regione, con picchi localmente superiori ai +38°C tra Mercoledì e Giovedì.

Venti: a regime di brezza, prevalentemente dai quadranti meridionali in costa. Condizioni di calma di vento nelle ore diurne nelle aree interne, seguite da deboli brezze di monte in serata.
Mari: quasi calmi a Ponente e poco mossi sulle coste del Centro-Levante.

Temperature: Minime stazionarie con notti tropicali diffuse anche nelle aree interne. Massime in lieve diminuzione sui settori costieri interessati dalle brezze marine, seppur con tassi di umidità in forte aumento (condizioni di disagio fisiologico per caldo).
Costa: min: +24°C/+29°C – max: +28°C/+32°C.
Interno: min: +15°C/+23°C – max: +29°C/+36°C (picchi nelle vallate Spezzine).

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.