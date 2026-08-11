Genova. Mattinata soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sul comparto delle Alpi Liguri e e sulle vette Avetane, con fenomeni a sfondo temporalesco associati nel pomeriggio.
Possibili rovesci in serata sui versanti padani Occidentali, mentre sui versanti marittimi i cieli rimarranno velati o poco nuvolosi fino a fine periodo.
Situazione: Ennesima ondata di calore attesa sul comparto Mediterraneo entro metà settimana. Condizioni di stabilità e temperature in aumento sulla nostra regione, con picchi localmente superiori ai +38°C tra Mercoledì e Giovedì.
Venti: a regime di brezza, prevalentemente dai quadranti meridionali in costa. Condizioni di calma di vento nelle ore diurne nelle aree interne, seguite da deboli brezze di monte in serata.
Mari: quasi calmi a Ponente e poco mossi sulle coste del Centro-Levante.
Temperature: Minime stazionarie con notti tropicali diffuse anche nelle aree interne. Massime in lieve diminuzione sui settori costieri interessati dalle brezze marine, seppur con tassi di umidità in forte aumento (condizioni di disagio fisiologico per caldo).
Costa: min: +24°C/+29°C – max: +28°C/+32°C.
Interno: min: +15°C/+23°C – max: +29°C/+36°C (picchi nelle vallate Spezzine).