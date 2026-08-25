Genova. Nel corso della nottata nuclei temporaleschi in risalita dapprima verso le coste Imperiesi e in un secondo momento dal Golfo verso il Genovese e lo Spezzino; In questa fase saranno possibili ratei precipitativi elevati, colpi di vento e intensa attività elettrica. In mattinata fenomeni residui sul Medio-Levante (anche a sfondo temporalesco), in esaurimento entro pranzo.

Rapido miglioramento delle condizioni meteo a Ponente e sui versanti padani, con cieli poco nuvolosi o al più velati. Nuvolosità residua sul settore centrale costiero, con nuvolosità fratta in aumento serale, quando non si escludono veloci e locali rovesci (in possibile evoluzione a temporale dopo la mezzanotte).

Situazione: Il passaggio di un veloce impulso instabile tra Alto-Tirreno e Nord-Ovest , determina un repentino peggioramento delle condizioni meteo nella prossima nottata; Saranno possibili colpi di vento, rovesci temporaleschi e intensa attività elettrica entro l’alba di Martedì.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali: da Sud/Sud-Est a Levante da Est/Sud-Est sulle coste del Centro-Ponente. Rotazione serale a Libeccio sui settori Occidentali.

Mari: generalmente mossi, con rinforzi al largo e sulle coste del Medio-Levante in mattinata.

Temperature: stazionarie con valori massimi diffusamente inferiori ai +30°C. Eventuali cali saranno possibili, in nottata, nelle aree interessate dai fenomeni

Costa: min: +19°C/+25°C – max: +26°C/+30°C.

Interno: min: +9°C/+18°C – max: +23°C/+29°C.