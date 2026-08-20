Liguria. L’ingresso verso il Mar Mediterraneo di aria più fresca in quota determina un netto peggioramento delle condizioni meteo in particolare tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì, quando temporali anche di forte intensità faranno capolino sull’Italia settentrionale, alimentati dalla grande quantità di energia presente al suolo.

Il meteo Liguria per oggi, giovedì 20 agosto secondo Limet

Avvisi

Possibili intensi rovesci a carattere temporalesco tra il pomeriggio e la notte su venerdì, più probabili sui settori centro-orientali della regione.

Raffiche di vento fino a 70-80km/h in uscita dai temporali nel corso del pomeriggio.

Cielo e Fenomeni

Precipitazioni sparse attese già dal mattino sui settori centro-orientali della regione, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove.

Nel corso del pomeriggio rapido aumento dell’instabilità, con precipitazioni anche forti a carattere temporalesco in risalita dal Golfo sia sul centro-levante che nell’Imperiese; più in ombra il Savonese, che potrà comunque vedere qualche rovescio.

Ancora temporali nel corso della sera e della nottata su venerdì, anche a carattere localmente intenso e con ratei orari importanti.

Venti

Su Imperiese e Savonese, al mattino vento debole dai quadranti settentrionali; nel corso del pomeriggio rotazione a Ostro-Libeccio ed intensificazione.

Su Genovesato e Spezzino, vento moderato da S-SE già dal mattino, ma in intensificazione nel corso del pomeriggio.

Prestare attenzione alle forti raffiche in uscita dai temporali in risalita, in particolare a partire dalle ore pomeridiane.

Mari

Mosso, a tratti molto mosso su tutti i settori.

Temperature

Minime stazionarie nell’interno, stazionarie o in lieve aumento sui settori costieri; massime in generale calo.

Costa: min: +23°C/+27°C – max: +26°C/+30°C.

Interno: min: +14°C/+22°C – max: +24°C/+31°C.