Genova. Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo Centro-Occidentale non dà segni di cedimento: anche lunedì è giornata da bollino rosso per caldo, e i rari temporali sui rilievi e localmente sulle alte pianure del Nord Italia non cambiano la situazione.

Limet prevede una mattinata soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sul comparto delle Alpi Liguri e e sulle vette Avetane, con fenomeni associati a sfondo temporalesco nel pomeriggio.

Velature in transito sul Centro-Ponente costiero, con la tendenza ad un rapido ritorno a cieli sereni entro sera. Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa.

Temperature minime in ulteriore aumento sulle coste del settore centrale, complici fenomeni notturni di compressione. Massime stazionarie su valori diffusamente superiori ai +32°C, sia in costa che nelle aree interne.

Costa: min: +24°C/+29°C – max: +29°C/+34°C.

Interno: min: +15°C/+23°C – max: +29°C/+36°C.

Previsioni meteo martedì 11 agosto

Cieli sereni o velati per l’intero periodo in costa. Nuvolosità irregolare nelle aree interne, accompagnata da fenomeni convettivi nelle ore pomeridiane (specie su Alpi Liguri e vette Avetane), in sconfinamento serale verso val Bormida e più sporadicamente sui versanti padani Occidentali entro la mezzanotte (da confermare nel prossimo bollettino).

Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa. Possibili fenomeni di compressione in serata sui versanti marittimi Savonesi.

Temperature in leggero aumento sui versanti padani con valori localmente superiori ai +36°C nelle ore pomeridiane. Stazionarie altrove, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo mercoledì 12 agosto

Forte disagio fisico per il caldo. Possibili picchi di oltre +38/+39°C sullo Spezzino Orientale e nelle vallate cittadine Genovesi e Savonesi.

Cieli sereni in mattinata e localmente velati nel pomeriggio sui versanti marittimi di Levante. Fenomeni convettivi pomeridiani sulle vette Alpine e Avetane.

Ventilazione debole variabile. Mari quasi calmi. Temperature in aumento su tutto il territorio, con possibili picchi prossimi ai +40°C.