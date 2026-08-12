Liguria. Il promontorio Nordafricano in quota è sempre il protagonista che comanda la scena del Mediterraneo occidentale e le previsioni meteo per la Liguria non cambiano: ancora giornate stabili con temperature ben oltre la media fino al prossimo weekend.

Permane l’avviso di disagio fisiologico per caldo con valori di temperatura localmente superiori ai +37°C nelle vallate cittadine genovesi e savonesi e sullo spezzino orientale.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, mattinata soleggiata con cieli sereni o al più leggermente velati su tutti i settori. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sul comparto delle Alpi Liguri e e tra la Val Fontanabuona e la Val d’Aveto, con fenomeni a sfondo temporalesco associati nel pomeriggio, seppur di breve durata.

In serata cieli sereni in particolare a Ponente, mentre sul centro-levante non è escluso qualche transito di velature.

Venti moderati da Nord.

Mari quasi calmi o poco mossi.

Temperature minime stazionarie con notti tropicali diffuse anche nelle aree interne: sulla costa tra +24 e +28°C, nell’interno tra +13 e +21°C. Massime in leggero aumento sui settori costieri tra +33° e +38°C, stazionarie altrove tra +29 e +36°C (picchi nelle vallate spezzine).

Previsioni meteo Liguria 13 agosto

Disagio fisiologico per caldo. Valori di temperatura localmente superiori ai +37°C nelle vallate cittadine genovesi e savonesi e sullo spezzino orientale.

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa fino a fine periodo. Instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri, in locale sconfinamento sull’Imperiese interno entro il tardo pomeriggio. Attività cumuliforme sulle vette Appenniniche, seppur con scarse probabilità di precipitazione.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie. Saranno possibili locali picchi superiori ai +37°C tra genovese e savonese oltre che nelle vallate Spezzine. Limitare le uscite nelle ore più calde.

Previsioni 14 agosto

Forte disagio fisico per il caldo. Prestare attenzione.

Possibili picchi di oltre +38/+39°C sullo spezzino orientale, nelle vallate cittadine genovesi e savonesi e l’albenganese.

Cieli sereni in mattinata o localmente velati. Fenomeni convettivi pomeridiani sulle vette alpine e avetane.

Ventilazione a regime di brezza.

Temperature stazionarie o in lieve calo. Tassi di umidità relativa in nuova crescita.

Seguire i prossimi aggiornamenti.