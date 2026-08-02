Liguria. Il meteo in Liguria anche nelle prossime ore è influenzato dal promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che continua a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale. Pertanto, anche nei prossimi giorni, ci attendono condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno che di notte. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi domenica 2 agosto

Dal primo mattino al primo pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Successivamente è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne: in tale contesto, nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci o brevi temporali su Alpi Liguri e Appennino orientale. Velature sul resto della Liguria. In serata torneranno condizioni di stabilità ovunque, con nubi alte in transito.

Venti a inizio e fine giornata, deboli. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole o moderata intensità. Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in aumento, specie nell’entroterra. Saranno comprese sulla costa tra 23 e 32 gradi, nell’interno tra 14 e 35.

Il meteo per domani, lunedì 3 agosto

Temperature in ulteriore aumento, con massime abbondantemente al di sopra dei trenta gradi. Per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su gran parte della regione.

Da segnalare solamente qualche nube cumuliforme pomeridiana sui rilievi delle zone interne, non si esclude qualche piovasco associato sulle Alpi Liguri.

Il meteo per la giornata di martedì 4 agosto

Fin dalle prime ore mattutine si assisterà al transito di stratificazioni nuvolose medioalte, ma senza conseguenze associate. Temperature stazionarie.