Liguria. Sul fronte meteo Liguria nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, dovremmo percepire le prime avvisaglie di una parziale erosione dell’anticiclone che, specie all’inizio della prossima settimana, favorirà un lieve incremento dell’instabilità anche sulla nostra regione. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria oggi domenica 16 agosto

Ancora disagio fisico per caldo, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti. Per gran parte del giorno, si assisterà al transito di nuvolosità medio-alta e, nel pomeriggio, possibile la consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale. Verso sera atteso un incremento della nuvolosità a ponente, specie nelle zone interne e non si esclude anche qualche breve rovescio associato in discesa dal basso Piemonte.

Venti dapprima deboli a rotazione ciclonica. Dal primo pomeriggio la ventilazione tenderà a disporsi da Sud/Sud-Ovest, con intensità debole o moderata: possibili raffiche fino a forte sulla Riviera di Ponente. Mare poco mosso, in aumento a mosso a ponente dal tardo pomeriggio/sera.

Temperature in diminuzione ma su livelli ancora oltre le medie del periodo, specie le massime sulla costa: secondo Limet saranno comprese tra 23 e 32 gradi, nell’interno tra 13 e 34.

Il meteo per domani, lunedì 17 agosto

Alla notte e al mattino addensamenti nuvolosi sul centro-levante, schiarite più ampie a ponente. Possibile qualche rovescio o temporale sul settore centrale e sullo spezzino. Dalle ore centrali, incremento della nuvolosità sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali interesseranno le Alpi Liguri e l’Appennino orientale. Sul resto della regione, invece, tempo più stabile con il transito di velature.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, durante la giornata saranno possibili rinforzi fino a tesi. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Il meteo per martedì 18 agosto in Liguria

Per gran parte del giorno, il cielo si presenterà poco nuvoloso sull’intera regione, fatta eccezione per qualche addensamento mattutino a ponente. Nelle ore pomeridiane, consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale. Temperature stazionarie o di nuovo lieve rialzo.