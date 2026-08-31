Liguria. Condizioni di stabilità in Italia con un divario termico marcato tra il Nord e il Sud: l’afflusso di correnti più fresche sull’arco alpino garantisce un quadro termico in media per il periodo mentre al Centro-Sud si vivono giornate di forte disagio fisiologico per il caldo. Saranno tuttavia possibili episodi di instabilità pomeridiana sui settori Alpini e pre-Alpini nella prima parte di settimana. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria per oggi, lunedì 31 agosto

Quella di oggi in Liguria sarà una giornata stabile e soleggiata sui settori costieri. Nuvolosità sporadica si trasferirà nel corso delle ore centrali sulle vette Alpine e Appenniniche, seppur con scarse probabilità di precipitazione. Copertura nuvolosa in aumento serale sulla costa Savonese e Genovese per mezzo di nuvolosità bassa.

Venti deboli di quadranti meridionali: da Sud/Sud-Est a Levante e da Est/Sud-Est sulle coste del Centro-Ponente. Locali rinforzi serali saranno possibili sul Golfo.

Mari da poco mossi in mattinata a mossi o localmente molto mossi tra pomeriggio e serata.

Temperature stazionarie, sia nei valori massimi che in quelli minimi: saranno comprese sulla costa tra 20 e 30 gradi, nell’interno tra 9 e 32.

Martedì 1 settembre avremo in Liguria cieli parzialmente nuvolosi in mattinata, con nuvolosità più serrata sulla fascia costiera compresa tra Genova e Savona. Nel corso delle ore centrali nuvolosità in trasferimento alle aree interne con locali fenomeni di instabilità pomeridiana sulle vette Avetane e sul comparto delle Alpi Liguri. Cieli poco nuvolosi altrove fino a fine periodo.

Mercoledì 2 settembre giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi in costa e da fenomeni di instabilità pomeridiana tra Aveto e Trebbia e tra Alpi Marittime e Liguri. Ventilazione a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento.