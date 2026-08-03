Liguria. Nessun cambiamento di rilievo per il meteo in Liguria oggi e nei prossimi giorni: per almeno tutto l’inizio della settimana il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Pertanto, anche sulla nostra regione, si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno che di notte. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi lunedì 3 agosto

Per tutta la mattinata cielo sereno sull’intera regione. Dal primo pomeriggio, è previsto invece un incremento della nuvolosità sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nelle ore pomeridiane non si escludono brevi rovesci sulle Alpi Liguri. Sul resto del territorio regionale solo velature in transito, in un contesto stabile e prevalentemente sereno.

Venti deboli o, al più, moderati, da settentrione a inizio e fine giornata e dai quadranti meridionali nelle ore centrali del giorno. Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve e ulteriore aumento. Saranno comprese sulla costa tra 23 e 33 gradi, nell’interno tra 13 e 36.

Il meteo di domani, martedì 4 agosto in Liguria

Di notte e al primo mattino il cielo si presenterà sereno sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’estremo ponente. Successivamente, a partire da metà mattinata si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte da Ovest verso Est fino al termine della giornata.

Venti fino a moderati o tesi dai quadranti orientali sull’imperiese, deboli o, al più, moderati da meridione altrove. Mare mosso sull’imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Il meteo di mercoledì 5 agosto

Ancora disagio fisiologico per caldo. Nella prima parte del giorno residua nuvolosità in transito, poi il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso sull’intera regione. Temperature su valori stabili.