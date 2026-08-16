Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore vedrà finalmente una variazione anche se non si tratterà di un passo indietro definitivo dell’anticiclone africano: un veloce impulso instabile è pronto ad interessare il Nord-Italia nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sono quindi attesi fenomeni sparsi a sfondo temporalesco sulla nostra regione, accompagnati da una lieve flessione – al ribasso – delle temperature. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo Liguria per oggi, lunedì 17 agosto

Già nella nottata rovesci intermittenti anche attorno a Genova e sul mar Ligure con possibile evoluzione a nuclei temporaleschi entro la prima mattinata. Fenomeni intermittenti e localizzati andranno a interessare il levante in mattinata e, più sporadicamente, il Savonese orientale, con la tendenza a decentrarsi verso le aree interne a partire dal primo pomeriggio. Tempo più asciutto sull’estremo ponente, con possibili temporali pomeridiani confinati ai contrafforti alpini e alle aree interne. Esaurimento dei fenomeni in serata.

la situazione meteo al pomeriggio

Venti deboli o moderati da Est/Sud-Est con locali rinforzi sul golfo ligure nel corso delle ore pomeridiane. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata. Mari da poco mossi in mattinata a mossi o localmente molto mossi in serata, con onda da Sud-Ovest a levante.

Temperature in generale diminuzione, più marcata nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 22 e 31 gradi, nell’interno tra 13 e 34.

Il meteo per domani, martedì 18 agosto

Ancora disagio fisico per caldo su versanti marittimi ma con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni scorsi.

Cieli sereni o al più poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata. Attività cumuliforme sulle vette Appenniniche nel corso delle ore centrali, seppur con scarse probabilità di precipitazione. Velature in transito serale sul settore Centro-Orientale.

Venti di brezza da settentrione in prima mattinata e tarda serata, da sud nel corso delle ore diurne. Mari mossi in mattinata. In scaduta pomeridiana fino a poco mossi su tutti i bacini. Temperature minime in lieve diminuzione. Massime stazionarie nelle aree interne e in momentaneo aumento in costa.

Meteo per la giornata di mercoledì 19 agosto

Aumento della nuvolosità sui versanti marittimi, in concomitanza di un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Ampie schiarite sui versanti padani. Temperature stazionarie. Mari poco mossi o mossi. Ventilazione dai quadranti meridionali.