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Come sarà

Meteo Liguria, martedì con cieli velati e temperature ancora roventi previsioni

Le previsioni Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico agosto 2026

Genova. Altra giornata rovente sulla Liguria con forte disagio per caldo, pur con il cielo velato.

A partire da metà mattinata si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte da Ovest verso Est fino al termine della giornata.

I venti saranno moderati o tesi dai quadranti orientali sull’imperiese, deboli o, al più, moderati da meridione altrove. Mare mosso sull’imperiese, poco mosso nel resto della regione, temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Situazione invariata per mercoledì 5 agosto, che nella prima parte del giorno registrerà qualche residua nuvolosità in transito, poi il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione.

Temperature su valori stabili.

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