Liguria. Il promontorio nordafricano in quota tenta di riprendere possesso del Mediterraneo occidentale, anche se a fatica e secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, dopo qualche zona in cui la nuvolosità era compatta alle prime ore del mattino (in particolare sul settore centrale) e altre in cui il cielo è sereno o poco nuvoloso, si assisterà a un rapido miglioramento delle condizioni meteo sul centro della regione a metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso, con moto ondoso in lento ma graduale calo. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra +19 e +23°C, massime tra +26 e +30°C. Nell’interno minime tra +12 e +18°C, massime tra +23 e +29°C.

Meteo giovedì 27 agosto

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. A partire dal pomeriggio aumento generale della nuvolosità con possibili rovesci in serata, più probabili sul settore centrale. Seguire i prossimi aggiornamenti. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul centro-Ponente della regione, deboli da est a Levante. Mare stirato sotto costa, ma mosso al largo. Temperature stazionarie.

Venerdì 28 agosto

Liguria divisa in due: sul centro-Ponente cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili rovesci, mentre a Levante il cielo sarà maggiormente sgombro da nubi. Ventilazione: dai quadranti settentrionali in mattinata e da quelli meridionali nella seconda parte di giornata. Mare poco mosso o al più mosso.

Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti.