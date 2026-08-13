Genova. Fino alla giornata di Ferragosto il promontorio anticiclonico continuerà a regalare giornate serene su gran parte d’Europa, con temperature sempre fortemente oltre la media del periodo, con anomalie fino a 5-6 gradi sull’Italia. Secondo gli esperti di Limet, è atteso un graduale abbassamento del getto dopo Ferragosto, con fasi instabili alternate che potrebbero interessare anche l’Italia. Ecco le previsioni in dettaglio per oggi e i prossimi giorni sulla Liguria.

Giovedì 13 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Al mattino cielo sereno su tutta la regione; dalle ore centrali locale sviluppo di nubi sulle Alpi Liguri ed Appennino di Levante, dove potranno svilupparsi rovesci isolati e puntiformi. Cielo velato sui versanti marittimi a ridosso delle zone precedenti, sereno sul resto della regione.

Venti

Moderato da nord ma in graduale calo fino a tarda mattinata, quando subentreranno le brezze di mare a ridosso della costa. In tale frangente, le temperature tenderanno a calare leggermente sulla costa ma a fronte di un deciso aumento dell’umidità e del disagio fisiologico.

Mari

Quasi calmo o poco mosso

Temperature

Stazionarie o localmente in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. I picchi di temperatura massima sono attesi nell’immediato entroterra, dove la brezza di mare non riuscirà ad arrivare. Sulla costa minime tra 24 e 28 gradi, massime tra 32 e 37 gradi. Nell’interno minime tra 16 e 24 gradi, massime tra 29 e 38 gradi (picchi nelle vallate spezzine)

Venerdì 14 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso; nel corso della giornata sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco nel Savonese interno e Genovesato occidentale, con possibilità di locali sconfinamenti verso i versanti marittimi adiacenti. Cielo da poco nuvoloso a velato sul resto della regione

Venti

Debole, a tratti moderato, con direzione variabile.

Mari

Quasi calmo o poco mosso

Temperature

Stazionarie, saranno possibili locali picchi superiori ai 37 gradi tra Genovese e Savonese oltre che nelle vallate spezzine

Sabato 15 agosto

Nella notte e prime ore del mattino cielo nuvoloso a ponente, con possibilità di rovesci isolati e disorganizzati nell’Imperiese. Cielo generalmente sereno altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nei settori interni, con sviluppo di temporali su Alpi Liguri ed Appennino di Levante; cielo da velato a nuvoloso sui settori costieri. Vento moderato a tratti teso da nord nel savonese in mattinata, in graduale calo e rotazione ovunque dai quadranti meridionali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature stazionarie su valori molto elevati.