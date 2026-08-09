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Come sarà

Meteo Liguria, ancora forte disagio per caldo: lunedì picchi oltre i 38 gradi previsioni

Le previsioni meteo Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico agosto 2026

Genova. Ennesima domenica all’insegna dei cieli sereni e del caldo sulla Liguria, con  qualche nuvolosità irregolare nelle aree interne e possibilità di qualche temporale nelle ore pomeridiane (specie su Alpi Liguri e vette Avetane). Ecco le previsioni meteo Limet.

Venti

A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa.

Mari

Quasi calmi o poco mossi

Temperature

In lieve aumento nelle vallate cittadine; Stazionarie altrove.

Previsioni meteo lunedì 10 agosto

Forte disagio fisico per il caldo. Possibili picchi di oltre +38°C sullo Spezzino Orientale e localmente nelle vallate cittadine.

Cielo e Fenomeni

Cieli sereni in mattinata e velati nel pomeriggio sui versanti marittimi. Fenomeni convettivi pomeridiani sulle vette Alpine, in sconfinamento verso la Val Bormida Occidentale; Più sporadici a Levante e limitati alle cime.
Ventilazione debole variabile. Mari quasi calmi. Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento nelle aree interessate da fenomeni di compressione.

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