Genova. Ennesima domenica all’insegna dei cieli sereni e del caldo sulla Liguria, con qualche nuvolosità irregolare nelle aree interne e possibilità di qualche temporale nelle ore pomeridiane (specie su Alpi Liguri e vette Avetane). Ecco le previsioni meteo Limet.

Venti

A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa.

Mari

Quasi calmi o poco mossi

Temperature

In lieve aumento nelle vallate cittadine; Stazionarie altrove.

Previsioni meteo lunedì 10 agosto

Forte disagio fisico per il caldo. Possibili picchi di oltre +38°C sullo Spezzino Orientale e localmente nelle vallate cittadine.

Cielo e Fenomeni

Cieli sereni in mattinata e velati nel pomeriggio sui versanti marittimi. Fenomeni convettivi pomeridiani sulle vette Alpine, in sconfinamento verso la Val Bormida Occidentale; Più sporadici a Levante e limitati alle cime.

Ventilazione debole variabile. Mari quasi calmi. Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento nelle aree interessate da fenomeni di compressione.