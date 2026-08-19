Genova. L’anticiclone africano ha le ore contate: nei prossimi giorni si avvicinerà una saccatura di origine nord atlantica con temporali attesi anche sulla Liguria, che porteranno a una diminuzione delle temperature.
Secondo Limet, mercoledì resta comunque il disagio fisico per caldo su versanti marittimi, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti, ma con tassi di umidità relativa più alti.
Fin dal mattino nuvolosità in rapido aumento su gran parte dei settori costieri, eccetto sull’estremo ponente. Non è escluso qualche rovescio di moderata intensità, più probabile sui settori centrali della Liguria. Nel pomeriggio persisterà questa nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo.
Venti in regime di brezza ma in graduale rinforzo dai quadranti meridionali a partire dalle ore centrali. Marino teso nel pomeriggio nell’interno savonese. Mare poco mosso al mattino in aumento a mosso dal pomeriggio.
Temperature generalmente stazionarie le minime, in leggero calo le massime:
- Costa: min: +21°C/+25°C – max: +24°C/+29°C.
- Interno: min: +12°C/+20°C – max: +24°C/+31°C (picchi nell’immediato entroterra spezzino)
Previsioni meteo giovedì 20 agosto
Cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso su gran parte della regione. Possibili rovesci su Imperiese, anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale. Venti moderati o tesi dai quadranti meridionali, mare mosso o a tratti molto mosso. Temperature in generale leggero calo.
Previsioni meteo venerdì 21 agosto
Sin dal mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili temporali anche di forte intensità specie sul settore centro-orientale della regione. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari molto mossi. Temperature in forte calo.