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Meteo, giornata serena al mattino ma con possibili temporali nell’entroterra. Temperature ancora in aumento previsioni

A partire dal weekend il promontorio anticiclonico verrà parzialmente “eroso” sul comparto Europeo, portando fenomeni di instabilità crescenti sul Continente

Generico agosto 2026

Genova. Mattinata caratterizzata da cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale. Nel corso delle ore centrali, sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e sulle vette Avetane, in parziale sconfinamento alle vallate adiacenti nel pomeriggio. Cieli velati o poco nuvolosi sui settori costieri fino a fine periodo.

Situazione: Permangono condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo, con temperature sempre superiori alla media del periodo; Tuttavia a partire dal weekend il promontorio anticiclonico verrà parzialmente “eroso” sul comparto Europeo, portando fenomeni di instabilità crescenti sul Continente.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Possibili fenomeni di compressione tra nottata e prima mattinata sulle coste del Savonese e del Genovese.
Mari Quasi calmi o poco mossi

Temperature: in lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi, con locali punte di +28/+29°C in piena nottata sulle coste del Centro-Ponente. Massime stazionarie o in leggera diminuzione
Costa: min: +24°C/+29°C – max: +29°C/+34°C.
Interno: min: +16°C/+25°C – max: +28°C/+37°C (picchi nelle vallate Spezzine).

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