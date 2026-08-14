Genova. Mattinata caratterizzata da cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale. Nel corso delle ore centrali, sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e sulle vette Avetane, in parziale sconfinamento alle vallate adiacenti nel pomeriggio. Cieli velati o poco nuvolosi sui settori costieri fino a fine periodo.

Situazione: Permangono condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo, con temperature sempre superiori alla media del periodo; Tuttavia a partire dal weekend il promontorio anticiclonico verrà parzialmente “eroso” sul comparto Europeo, portando fenomeni di instabilità crescenti sul Continente.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Possibili fenomeni di compressione tra nottata e prima mattinata sulle coste del Savonese e del Genovese.

Mari Quasi calmi o poco mossi

Temperature: in lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi, con locali punte di +28/+29°C in piena nottata sulle coste del Centro-Ponente. Massime stazionarie o in leggera diminuzione

Costa: min: +24°C/+29°C – max: +29°C/+34°C.

Interno: min: +16°C/+25°C – max: +28°C/+37°C (picchi nelle vallate Spezzine).