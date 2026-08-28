Genova. Tra la notte e la mattinata cielo spesso lattiginoso con nubi medio-alte in scorrimento da sud-ovest verso nord-est. Non si esclude qualche breve piovasco misto a sabbia africana in sospensione, più probabile attorno al mezzogiorno sul settore centro-occidentale interno.
Nel pomeriggio qualche temporale interesserà le Alpi Liguri, in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida ed in attenuazione poco prima del tramonto. In serata possibili piovaschi sul settore centrale, specie in prossimità dei rilievi retrostanti la fascia costiera, in trasferimento verso il Tigullio occidentale. Tempo asciutto altrove, con nubi in graduale attenuazione a ponente.
Situazione: La coda di una perturbazione interesserà marginalmente la Liguria nella giornata di venerdi 28 agosto con qualche piovasco. Fine settimana nel complesso soleggiato e moderatamente caldo.
Venti: Moderati, a tratti sostenuti da sud specie, sui versanti padani appenninici e da sud-ovest sulle Alpi liguri nel pomeriggio.
Mari: Generalmente mosso.
Temperature: Pressochè stazionarie o in lieve calo nelle zone raggiunte da eventuali piovaschi.
Costa: min: +21°C/+25°C – max: +28°C/+31°C.
Interno: min: +12°C/+20°C – max: +25°C/+30°C.