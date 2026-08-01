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Senza fine

Meteo Liguria: continua l’ondata di caldo, soprattutto di notte previsioni

Qualche nube bassa al mattino ma nessuna pioggia. E proseguono le notti tropicali

Generico luglio 2026

Liguria. Nessun cambiamento sostanziale interverrà sulla nostra regione almeno fino a lunedi 3 agosto; tanto caldo, tanta afa e qualche temporale tra domenica e lunedì su parte del nostro entroterra. In dettaglio le previsioni di Limet per la giornata di sabato 1 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo specie lungo la fascia costiera anche nelle ore notturne

Cielo e Fenomeni

Al mattino banchi di nubi basse lungo alcuni tratti della fascia costiera, specie del settore centrale, cielo sereno sui versanti padani. Nel corso della giornata diradamento delle nubi basse in costa che tenderanno ad arroccarsi tra il Genovese di Ponente ed il Savonese orientale. Altrove nessun cambiamento con tempo nel complesso soleggiato.

Venti

Da deboli a moderati da sud con qualche rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani appenninici.

Mari

Da poco mosso a localmente mosso,

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento, con notti tropicali diffuse. Massime in lieve calo nelle aree interne.
Costa: min: +25°C/+27°C – max: +29°C/+31°C.
Interno: min: +16°C/+23°C – max: +29°C/+35°C

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