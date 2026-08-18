Genova. Cieli sereni o al più poco nuvolosi in mattinata sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore centrali sviluppo cumuliforme sulle vette Alpine e Appenniniche, senza fenomeni di rilievo associati.
Velature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi.
Situazione una veloce parentesi anticiclonica garantirà condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo fino a metà settimana. A partire dalla giornata di Mercoledì, il parziale cedimento della figura alto-pressoria, favorirà l’ingresso di correnti umide Atlantiche, portando fenomeni di instabilità crescente sul Nord-Ovest Italiano.
Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.
Mari: da mossi in mattinata a poco mossi su tutti i bacini entro le ore tardo pomeridiane.
Temperature: in lieve diminuzione nei valori minimi e stazionarie nei valori massimi.
Costa: min: +21°C/+27°C – max: +27°C/+31°C.
Interno: min: +12°C/+21°C – max: +24°C/+33°C (picchi nell’immediato entroterra spezzino).