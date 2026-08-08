Manutenzioni, approvato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza degli edifici del Comune

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica e Protezione civile Massimo Ferrante, ha approvato una delibera che dà il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per una serie di interventi urgenti di sicurezza che riguarderanno gli edifici di pubblica proprietà e che verranno realizzati all’interno di un accordo quadro per un ammontare di 1,5 milioni di euro.

In particolare, verranno interessate scuole, uffici comunali e sedi dei Municipi, con alcuni interventi previsti anche presso musei e biblioteche. Si tratterà di interventi relativi alla posa di impianti termici, elettrici, idrici e di condizionamento.

«Con questa delibera vogliamo dare una risposta operativa e flessibile che ci consenta di intervenire con puntualità e prontezza sul patrimonio edilizio del Comune – dice l’assessore Ferrante -. Un’altra parola chiave è immediatezza, quella che dobbiamo dare nelle risposte di fronte a guasti, avarie o altre esigenze non contingibili e non programmatiche. La sicurezza dei luoghi passa anche e soprattutto dalla manutenzione straordinaria e sull’efficientamento di tutta l’impiantistica, per far sì che possa garantire ai cittadini non solo la continuità dei servizi, ma anche tutela il bene in sé, azione che, a sua volta, va a favore di tutta la cittadinanza».