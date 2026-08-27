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Diagnosi

Paziente di 66 anni grave al San Martino per un’infezione invasiva da meningococco

L’uomo attualmente è sotto terapia antibiotica. In mattinata è stata effettuata la segnalazione/notifica per consentire la presa in carico epidemiologica

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Genova. Un uomo di 66 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova con un’infezione invasiva da meningococco.

L’uomo è arrivato in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio legato a un quadro di grave insufficienza respiratoria. Nel corso degli accertamenti microbiologici è stata rilevata, su campione di broncolavaggio, una significativa presenza di Neisseria meningitidis, e cioè di meningococco, il batterio che causa tra le altre cose anche la meningite. In questo caso il paziente, come spiega l’infettivologo Matteo Bassetti, non ha sviluppato la meningite, ma una forma più insidiosa di infezione legata al batterio: “Si tratta di un paziente privo di milza, immunodepresso, che si era però vaccinato per il meningococco. È grazie al vaccino se siamo in grado di trattarlo”.

Sono attualmente in corso gli ulteriori accertamenti diagnostici del liquido cefalorachidiano e la determinazione del sierogruppo. L’uomo attualmente è sotto terapia antibiotica. In mattinata è stata effettuata la segnalazione/notifica per consentire la presa in carico epidemiologica e l’eventuale attivazione delle procedure di tracciatura dei contatti. Ai contatti stretti del paziente è stata somministrata la profilassi come da linee guida.

 

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