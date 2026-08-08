Maxi-incidente in A10, diversi veicoli coinvolti e due bambini tra i feriti: traffico in tilt

Spotorno-Feglino. Maxi-incidente in A10 nella mattinata odierna (8 agosto). È successo poco dopo le 9, nel tratto compreso tra Spotorno e Orco Feglino, al chilometro 58+800.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche, ma quel che è certo è che sono stati coinvolti almeno quattro veicoli, con diversi feriti, tra cui due bambini di 10 anni.

Per fortuna, stando a quanto riferito, nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Spotorno e della Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Mentre l’intervento dei soccorsi è ancora in atto, l’autostrada è andata letteralmente in tilt.

Al momento risultano: 14 km di coda tra Savona e Feglino, in direzione Ventimiglia; 6 km di coda tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Genova; coda anche tra Varazze e Albisola.

Tre le ambulanze arrivate sul posto, ma per fortuna non ci sono feriti gravi