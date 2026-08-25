Mare pulito e il pronto intervento in caso di allerta: il recupero in extremis di rifiuti e inquinanti a Santa Margherita

Santa Margherita Liguria. Allerta arancione non significa solo rischio idrogeologico: le forti piogge sono un fattore critico per il nostro mare, dove dai fiumi si riversano tronchi e legnami pericolosi per la navigazione nonché plastica, la principale minaccia all’ecosistema acquatico.

Grazie alla partnership con TLM Nautica, il Comune di Santa Margherita è parte attiva nella gestione di questi rischi. In occasione dell’ultima allerta arancione, il pronto intervento delle squadre coordinate da Fabio Storelli ha impedito che 100 cassette di polistirolo disperse dal vento si spiaggiassero o si incastrassero fra gli scogli trasformandosi in microplastica.

La raccolta post allerta ha prodotto circa 300kg di legname e circa 130kg di rifiuti galleggianti recuperati in due giorni di lavoro. Il Comune di Santa Margherita ringrazia ancora una volta TLM Nautica per l’indispensabile ruolo di presidio ambientale svolto a beneficio del nostro territorio.

“Quello che emerge da questi due giorni di lavoro è la conferma di quanto la tutela del mare richieda una rete di attenzione costante – commenta la vicesindaco con delega all’ambiente Fabiola Brunetti – Ogni allerta ci ricorda che il rischio idrogeologico e la salute del mare sono due facce della stessa medaglia. La partnership con TLM Nautica è un modello che vogliamo continuare a rafforzare, perché la prevenzione della dispersione di plastica in mare è una battaglia che si vince solo con la tempestività e la collaborazione fra pubblico e privato”.