Marassi, scooterista provoca un incidente e nella fuga travolge un operaio: tre feriti

Genova. Momenti di caos questo pomeriggio in via Fereggiano, a Marassi, dove un giovane alla guida di uno scooter ha provocato ben due incidenti ferendo tre persone e fallendo nel tentativo di fuggire.

È successo tutto poco prima delle 16. Prima lo scooterista ha scontrato un altro mezzo a due ruote con due persone a bordo. Quindi, scappando a gran velocità, si è schiantato contro i ponteggi di un palazzo in ristrutturazione e ha travolto un operaio. Solo a quel punto la sua corsa si è conclusa.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due della Squadra Emergenza e una della Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso, oltre all’automedica del 118. Presenti anche vigili del fuoco e polizia locale.

Per fortuna, nonostante la dinamica rocambolesca, non si registrano feriti gravi. I due passeggeri dello scooter coinvolto nel primo scontro sono stati portati al Galliera in codice giallo e codice verde, così come l’operaio che è stato accompagnato al San Martino in codice giallo.