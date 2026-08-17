Dal Comune 1,8 milioni per ristrutturazioni e manutenzioni per palazzo Tursi e altri edifici pubblici

Genova. La giunta del Comune di Genova ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, un pacchetto di quattro delibere per un valore complessivo di 1,8 milioni euro, destinato a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e messa in sicurezza del patrimonio edilizio civico e istituzionale.

I provvedimenti, inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, puntano a dotare gli uffici tecnici di strumenti operativi flessibili e rapidi per far fronte sia alle emergenze sia alla cura quotidiana degli edifici cittadini.

Nel dettaglio, le risorse e le opere approvate riguardano opere in carpenteria metallica leggera (200mila euro per la prima annualità, su un totale triennale di 600.000 euro) essenziali per completare opere esistenti e tutelare la pubblica incolumità negli edifici comunali e istituzionali sparsi sul territorio cittadino.

Poi si finanzia il restauro e consolidamento del “Polo Tursino” (200mila euro per la prima annualità, su un totale triennale di 600mila euro): in questo caso si tratta di interventi destinati a eliminare parti ammalorate e preservare gli immobili a uso istituzionale che compongono il complesso.

Manutenzione diffusa sul civico patrimonio (500mila euro per la seconda annualità): una tranche di risorse pensata per intervenire in modo capillare e tempestivo su guasti, avarie e necessità improvvise di adeguamento che interessano la vasta rete di edifici di proprietà del Comune.

La quarta delibera riguarda ancora interventi urgenti di manutenzione e ristrutturazione (900mila euro per la terza annualità): un accordo quadro di grande rilievo economico volto a finanziare opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per far fronte alle criticità strutturali e funzionali del patrimonio civico.

“Con l’approvazione di queste delibere compiamo un passo fondamentale per la cura quotidiana e la sicurezza della nostra città – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – per una città complessa e ricca di storia come Genova, la manutenzione non è una voce di spesa secondaria, ma la vera spina dorsale della prevenzione e del benessere collettivo. Ognuno di questi quattro interventi risponde a una specifica esigenza: dalla tutela degli edifici scolastici e istituzionali attraverso la carpenteria e la manutenzione diffusa, fino alla salvaguardia di complessi di grande importanza come il Polo Tursino. Dotarci di strumenti flessibili come gli accordi quadro significa poter intervenire rapidamente quando si presentano guasti o criticità impreviste, garantendo strutture più sicure, efficienti e vicine alle esigenze dei cittadini”.