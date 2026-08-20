Genova. L’allerta gialla scatta alle 10 ma il maltempo non ha l’orologio. Nelle prime pre del mattino, intorno alle 6.30, si è sviluppata una struttura temporalesca sul mare davanti al centro levante della Liguria, molto a ridosso della costa del levante genovese e del Tigullio.

Arpal riporta che i pluviometri hanno registrato cumulate orarie molto elevate. Uno dei dati più significativi sono i 103 millimetri in un’ora a Chiavari, dove è scattato l’allarme di soglia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Il Comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico, invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

“Si raccomanda, per quanto possibile, di limitare l’utilizzo dell’auto e gli spostamenti verso la zona di via dei Devoto e del porto, evitando i sottopassi interessati dagli allagamenti”. Sott’acqua anche alcune vie del centro.

La zona più “bagnata” da questi primi temporali è stata proprio quella tra Chiavari, Lavagna e il relativo entroterra. Piogge in alcuni casi forti ma più limitate nel resto del Genovesato, in Val Polcevera e a Genova in città.

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Temporali e allagamenti Genova e Tigullio 20 agosto

Intorno alle 8 del mattino alcuni forti temporali si sono formati in mare, con colonne di pioggia visibili a distanza dalla costa. Le stesse piogge, si sono ben presto estese alla città.

Il temporale dal mare arriva a Genova

Dove non ha piovuto, livelli di umidità prossimi alla saturazione e temperature da “notti tropicali” con relativa sensazione di disagio da afa.

L’allerta gialla per temporali entra in vigore alle ore 10, e sarà in vigore fino a mezzanotte per il centro e il levante della Liguria, ma i fenomeni sono già in atto: Arpal raccomanda la massima attenzione fin da ora, in particolare in prossimità di rii e sottopassi.