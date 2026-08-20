  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Maltempo, la pioggia non attende l’allerta: temporali molto forti sul Tigullio e a Genova fotogallery

Arpal: "A Chiavari 103 millimetri di pioggia in un'ora". A Lavagna sottopassi e centro allagati. Interventi dei vigili del fuoco

maltempo allerta 20 agosto

Genova. L’allerta gialla scatta alle 10 ma il maltempo non ha l’orologio. Nelle prime pre del mattino, intorno alle 6.30, si è sviluppata una struttura temporalesca sul mare davanti al centro levante della Liguria, molto a ridosso della costa del levante genovese e del Tigullio.

Arpal riporta che i pluviometri hanno registrato cumulate orarie molto elevate. Uno dei dati più significativi sono i 103 millimetri in un’ora a Chiavari, dove è scattato l’allarme di soglia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Il Comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico, invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

“Si raccomanda, per quanto possibile, di limitare l’utilizzo dell’auto e gli spostamenti verso la zona di via dei Devoto e del porto, evitando i sottopassi interessati dagli allagamenti”. Sott’acqua anche alcune vie del centro.

La zona più “bagnata” da questi primi temporali è stata proprio quella tra Chiavari, Lavagna e il relativo entroterra. Piogge in alcuni casi forti ma più limitate nel resto del Genovesato, in Val Polcevera e a Genova in città.

maltempo allerta 20 agosto
guarda tutte le foto
5
  • maltempo allerta 20 agosto
  • maltempo allerta 20 agosto
  • maltempo allerta 20 agosto
Temporali e allagamenti Genova e Tigullio 20 agosto

Intorno alle 8 del mattino alcuni forti temporali si sono formati in mare, con colonne di pioggia visibili a distanza dalla costa. Le stesse piogge, si sono ben presto estese alla città.

maltempo allerta 20 agosto
Il temporale dal mare arriva a Genova

Dove non ha piovuto, livelli di umidità prossimi alla saturazione e temperature da “notti tropicali” con relativa sensazione di disagio da afa.

L’allerta gialla per temporali entra in vigore alle ore 10, e sarà in vigore fino a mezzanotte per il centro e il levante della Liguria, ma i fenomeni sono già in atto: Arpal raccomanda la massima attenzione fin da ora, in particolare in prossimità di rii e sottopassi.

Più informazioni
leggi anche
allerta gialla
Maltempo
Allerta gialla su Genova e la Liguria per giovedì 20 agosto: rischio di grandine e trombe d’aria
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.