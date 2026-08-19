Maltempo in arrivo, rinviata di una settimana la rassegna Hello Frank! a Lumarzo

Liguria. Rinviate di una settimana per allerta meteo le prime due serate di Hello Frank! in programma giovedì 20 e venerdì 21 agosto nel piazzale della piscina di Lumarzo, in Val Fontanabuona.

La manifestazione, giunta alla 19esima edizione, è promossa dal comune di Lumarzo con il patrocinio della Regione Liguria per ricordare Natalina “Dolly” Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del 900.

L’apertura della manifestazione con il duo musicale Saint Bay con la cantante e pianista Martina Saladino e Gabriel Silveira, cantante e chitarrista di origini brasiliane e con il comico Alessandro Bianchi dei Pirati dei Caruggi, Cavalli Marci e di tante trasmissioni televisive è in programma mercoledì 26 agosto.

Rinvio a giovedì 27 agosto anche per la serata con musica dal vivo, le canzoni e le danze del gruppo Les Crikò. Una festa popolare ai bordi della piscina con la focaccia con il formaggio e le pizze preparate negli stand della Pro Loco di Lumarzo, aperti da mercoledì.

Sabato 22 agosto, alle 17, Hello Frank ! tornerà a Rossi di Lumarzo, aprendo di fatto l’edizione di Hello Frank 2026, a poche decine di metri dalla casa dove nacque la mamma del più popolare artista del’900 si esibiranno il cantautore Matteo Merli e il cantante e pianista Enrico Testa con un omaggio alla canzone genovese.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.