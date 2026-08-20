Genova. Dall’estate del caldo record agli allagamenti e alle prime allerte, praticamente in un battito di ciglia: oggi, giovedì 20 agosto, temporali di forte intensità hanno colpito il centro levante della Liguria: da Genova al Tigullio nubifragi localizzati e “rigeneranti”, con tuoni e tempeste di fulmini, spinti per tutto il giorno dai venti di Libeccio e bloccati su una forma a “v” da quelli di Scirocco hanno determinato una situazione estremamente critica solo in parte limitata dal fatto che i corsi d’acqua erano praticamente a secco.

Preoccupa a maggior ragione, quindi, la seconda ondata di perturbazioni attesa a partire dalla notte e per tutta la giornata di domani, venerdì 21 agosto: Arpal ha esteso l’allerta gialla in corso a tutta la Liguria e ha innalzato al livello massimo – allerta arancione – l’allerta per il centro e il levante della regione dalle 3 del mattino alle 15.

La giornata di maltempo si è aperta ben prima dell’attivazione dell’allerta attesa per oggi: all’alba le piogge stavano già cadendo copiose sulla costa con insistenza particolare tra Chiavari e Lavagna. Proprio a Chiavari sono stati registrati oltre 100 millimetri di pioggia in appena un’ora e il torrente Rupinaro ha raggiunto i livelli di guardia facendo scattare le sirene con le quali il Comune invita i residenti lungo il fiume a seguire le regole di autoprotezione quindi salire ai piani più alti.

Il torrente Rupinaro in piena

A Chiavari e Lavagna allagamenti e crollo di alberi

Problemi anche nella vicina Lavagna, dove si sono contati numerosi allagamenti di fondi, negozi e strade, con quindi altrettanti interventi da parte dei vigili del fuoco, della polizia stradale e di quella locale. Nel sottopasso Bixio un autotrasportatore bloccato nel suo furgone è stato estratto e salvato.

guarda tutte le foto 11



Temporali e allagamenti Genova e Tigullio 20 agosto

Un violento temporale si è anche abbattuto a metà giornata anche su Rapallo, con allagamenti in via Mameli, corso Italia, zona Sant’Anna. Nell’entroterra grandinate in diverse località.

Criticità legate anche al vento – in alcuni casi si sono verificati fenomeni di downburst – come ad esempio in via Entella a Chiavari dove nel primo pomeriggio un pino marittimo di grandi dimensioni è crollato su un’abitazione. Incolume l’inquilina, ma la donna è stata evacuata. Sempre a Chiavari, altri alberi caduti tra viale Arata e corso Buenos Aires. Danneggiata persino un’auto della Croce rossa.

Problemi anche per la viabilità e per la circolazione ferroviaria

Sempre nel Levante una piccola frana di terra e massi sulla strada per Portofino è stata prontamente rimossa per evitare l’isolamento del borgo.

Frana sulla strada per Portofino

A causa di un’altra frana a Zoagli, l’Aurelia è chiusa in direzione Rapallo all’altezza della Residenza La Scogliera. Lo smottamento, di piccole dimensioni, si è verificato subito dopo il bivio per l’hotel Splendido.

A Ponente Anas ha annunciato la chiusura nella notte della galleria Pizzo, tra Genova e Arenzano: L’Aurelia sarà quindi bloccata dalle 3, e tutto il traffico deviato in autostrada. La chiusura durerà fino alla cessazione dell’allerta meteo arancione, al momento prevista alle 15.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su treni, in difficoltà in mattinata per un guasto alla stazione Brignole e per la caduta di un fulmine sulla linea all’altezza di Riva Trigoso, è faticosamente in ripresa: una nota di Trenitalia alle 18 parla di circolazione fortemente rallentata per condizioni meteo critiche nei pressi di Genova Quarto dei Mille. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi fino a 90 minuti. Per i treni Alta Velocità e Intercity, maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Sottopassi allagati a Lavagna

Inoltre all’altezza di Santa Margherita una pianta nel giardino di un privato è caduta e ha sfiorato la linea di alimentazione elettrica delle ferrovie per cui la circolazione ferroviaria tra Santa Margherita e Chiavari sta avvenendo, da alcune ore, su un binario a senso unico alternato.

Allagamenti, semafori in tilt e fulmini in città a Genova

Giornata complessa anche a Genova, dove già dalla mattinata si sono contati diversi allagamenti – il più notevole quello in via Rossini, in Valpolcevera, strada appena riaperta dopo settimane di chiusura per i cantieri del terzo valico – e problemi ad alcuni impianti semaforici. Da segnalare anche alcuni alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco per piccoli smottamenti e materiale pericolante.

Il nubifragio colpisce Genova

Un fulmine ha colpito un’abitazione in via Chiodo, a Castelletto, favorendo un principio d’incendio – poi spento – mentre un’altra saetta è caduta nei pressi di uno dei padiglione dell’ospedale Galliera: non ci sono stati danni o feriti ma un grande spavento per degenti e operatori. Sempre al Galliera, in mattinata, alcuni allagamenti, poi risolti.

D’altronde i fulmini caduti tra Genova e il mare sono stati migliaia, oltre 40mila solo a metà giornata secondo alcune stime.

Le indicazioni del Coc del Matitone: venerdì parchi e cimiteri chiusi

Il Centro operativo comunale che si è riunito nel pomeriggio ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Tra le indicazioni – che potete trovare integralmente in questo articolo – la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale e i musei e biblioteche posti al loro interno. Fino al termine dell’allerta meteo restano chiusi i sottopassi pedonali.

Chiusi i mercati di via Isonzo e Pontedecimo, in quanto collocati in zona di massima esondabilità.

Resteranno chiusi anche il museo della Lanterna, la cripta monumento ai caduti a Staglieno, la biblioteca civica Benzi, la F. D. Guerrazzi, la Bruschi Sartori, la Cervetto, la Francesco Gallino, la Lercari, il museo di Archeologia ligure, il museo di Arte orientale Chiossone, le Raccolte Frugone, il Castello D’Albertis, la villa storica Luxoro, il museo di Certosa, i giardini pertinenziali di Palazzo Bianco e Tursi e quelli della Biblioteca Berio nonché il chiostro di Sant’Andrea.