Maltempo, scattata l’allerta arancione: nubifragio su Valbisagno e Levante

Aggiornamento ore 8.35 – A Torriglia sono stati registrati 61,90 mm caduti nell’ultima ora, con una cumulata nelle ultime 24 ore di 200mm. Al momento la perturbazione è centrata sul levante ligure, in particolare nelle val Trebbia e Val D’Aveto e nell’entroterra dello Spezzino. Il livello idrometrico del Trebbia è in rapida risalita, anche se lontano – al momento – da situazioni di allarme.

I pluviometri di Arpal alle 8.35

Aggiornamento ore 8.30 – Ha “toccato” terra in questi minuti il fronte perturbativo che nelle prime ore del mattino si è attivato a largo della costa genovese. Ad essere investiti i territori del levante della provincia e lo Spezzino, aree in cui si stanno verificando rovesci e forti temporali. Secondo gli ultimi modelli previsionali, nelle prossime ore le celle autorigeneranti potrebbero tornare ad attivarsi proprio davanti a Genova.

I radar meteo di Windy

Aggiornamento ore 8.00 – Segnalati in zona Foce semafori sul lampeggio, problema riscontrato anche nella giornata di ieri in praticamente tutta la zona.

Aggiornamento ore 7.35 – La strada statale Aurelia, ieri, è stata interrotta per una frana avvenuta in località ‘Scogliera’ tra Rapallo e Chiavari: il traffico ora è regolato a senso unico alternato. Chiusa invece la galleria Pizzo, lungo l’Aurelia, tra Vesima e Arenzano: chiusura scattata automaticamente con l’arrivo dell’allerta arancione. La chiusura, disposta da Anas per motivi precauzionali in vista dell’allerta meteo, interessa il tratto compreso tra il chilometro 547+500 e il chilometro 547+900, nel territorio comunale di Arenzano.

Durante l’interruzione, il traffico è deviato sulla A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’. Gli automobilisti devono quindi utilizzare l’autostrada per superare il tratto interessato dalla chiusura.

Genova. Durerà fino alle 15 di questo pomeriggio l’allerta arancione scatta questa mattina alle 3: dodici ore con il fiato sospeso e gli occhi rivolti a versanti e torrenti per questa secondo giornata di forti piogge e temporali che sta investendo tutta la zona del mar Tirreno settentrionale, con una linea di convergenza incentrata proprio nel golfo di Genova.

E come previsto, infatti, fin dalle prime ore del mattino sono arrivate le piogge, con un vero e proprio nubifragio e una nuova tempesta di fulmini che hanno investito a partire dalle 6, la nostra città, e in particolare la Valbisagno e il Levante della provincia. Occhi puntati anche sul Tigullio, che già ieri è stato investito da una lunga perturbazione che ha portato i primi allagamenti della stagione. E, soprattutto, ha fatto innalzare considerevolmente i livelli idrometrici dei tanti torrenti dell’area.

La giornata di maltempo si è aperta i pluviometri di Arpal di Sant’Olcese e Montoggio (oltre 60mm in un’ore) che in pochi minuti hanno superato la soglia della “precipitazione molto forte”. Il temporale si sta lentamente spostando verso Levante, ma al momento si sta osservando una lenta risalita di una più estesa e strutturata serie di celle temporalesche presenti sul Mar Ligure, dove è in corso una vera e propria tempesta di fulmini, con decine di fulminazioni al minuto.

A Chiavari e Lavagna allagamenti e crollo di alberi

Nella lunga giornata di ieri si sono verificate criticità a Chiavari e anche nella vicina Lavagna, dove si sono contati numerosi allagamenti di fondi, negozi e strade, con quindi altrettanti interventi da parte dei vigili del fuoco, della polizia stradale e di quella locale. Nel sottopasso Bixio un autotrasportatore bloccato nel suo furgone è stato estratto e salvato.

Un violento temporale si è anche abbattuto a metà giornata anche su Rapallo, con allagamenti in via Mameli, corso Italia, zona Sant’Anna. Nell’entroterra grandinate in diverse località.

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Temporali e allagamenti Genova e Tigullio 20 agosto

Criticità legate anche al vento – in alcuni casi si sono verificati fenomeni di downburst – come ad esempio in via Entella a Chiavari dove nel primo pomeriggio un pino marittimo di grandi dimensioni è crollato su un’abitazione. Incolume l’inquilina, ma la donna è stata evacuata. Sempre a Chiavari, altri alberi caduti tra viale Arata e corso Buenos Aires. Danneggiata persino un’auto della Croce rossa.

Le indicazioni del Coc del Matitone: venerdì parchi e cimiteri chiusi

Il Centro operativo comunale che si è riunito nel pomeriggio ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Tra le indicazioni – che potete trovare integralmente in questo articolo – la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale e i musei e biblioteche posti al loro interno. Fino al termine dell’allerta meteo restano chiusi i sottopassi pedonali.

Chiusi i mercati di via Isonzo e Pontedecimo, in quanto collocati in zona di massima esondabilità.

Resteranno chiusi anche il museo della Lanterna, la cripta monumento ai caduti a Staglieno, la biblioteca civica Benzi, la F. D. Guerrazzi, la Bruschi Sartori, la Cervetto, la Francesco Gallino, la Lercari, il museo di Archeologia ligure, il museo di Arte orientale Chiossone, le Raccolte Frugone, il Castello D’Albertis, la villa storica Luxoro, il museo di Certosa, i giardini pertinenziali di Palazzo Bianco e Tursi e quelli della Biblioteca Berio nonché il chiostro di Sant’Andrea.