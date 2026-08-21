Maltempo, i temporali hanno colpito duro l’entroterra. Il sindaco di San Colombano: “Massima prudenza”

Genova. Il persistere del maltempo sta provocando diffuse criticità sul territorio di San Colombano Certenoli, spingendo il Sindaco a rivolgere un appello alla popolazione affinché non esca di casa se non per ragioni di stretta necessità. Si registrano numerose cadute di alberi e rami su strade e percorsi pedonali, con il rischio concreto di ulteriori cedimenti e mantelli stradali resi pericolosi da foglie e detriti.

I problemi maggiori si concentrano sulla viabilità. Sulla Strada Statale 225 della Fontanabuona si segnalano allagamenti diffusi e il rischio di chiusura del tratto tra Aveggio e la località Perella per una quercia pericolante. Sempre sulla SS 225, in località Pian dei Ratti verso Cicagna, uno sversamento di gasolio richiede l’intervento di ANAS e dei Vigili del Fuoco di Chiavari per la bonifica della carreggiata. Risulta completamente chiusa al traffico la Strada Provinciale 42 del Passo di Romaggi tra Certenoli e Calvari a causa di due alberi abbattuti. Circolazione bloccata o fortemente compromessa anche su diverse arterie comunali, tra cui Pian dei Cunei, Castellaro e Via Domenico Norero.

L’ondata di maltempo ha causato anche l’interruzione dell’illuminazione pubblica a Ferreccio di Cichero, Castellaro, Barbarasco, Cappella e Fossato di Barbarasco. Sotto costante osservazione il torrente Cicano in località Piane di Celesia per il pericolo di esondazione. Il Comune, la Protezione Civile, ANAS e la Città Metropolitana di Genova sono al lavoro per monitorare le emergenze e ripristinare le condizioni di sicurezza appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno