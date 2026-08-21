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Danni

Maltempo, downburst a Cogoleto: cabine divelte e stabilimenti balneari devastati fotogallery

L'episodio questa mattina: raffiche oltre i 100 km/h unite ai temporali hanno colpito il litorale nel ponente genovese

maltempo a cogoleto

Cogoleto. Mentre la perturbazione si sposta verso il Levante ligure, inizia la conta dei danni per quanto riguarda questa ondata di maltempo.

A pagare il prezzo più alto – per il momento – gli stabilimenti balneari di Cogoleto, colpita all’alba da un intenso downburst – una forte raffica di vento discendente che si forma all’interno di un temporale con raffiche oltre i 100 km/h- che ha letteralmente squassato le spiagge, con significativi danni: cabine divelte, lettini e ombrelloni trascinati via dalla forza del vento.

Le immagini, diffuse da Limet, mostrano la devastazione per gli stabilimenti della zona, che vedono in questo modo complicarsi il proseguimento della stagione non ancora conclusasi.

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