Maltempo, danni all’agricoltura. Coldiretti: “Perdite fino al 50% per l’olivicoltura. Pesanti danni anche ai vigneti”

Genova. L’ultima forte ondata di maltempo che ha interessato il Levante ligure ha provocato danni significativi al comparto agricolo, colpendo in particolare il Tigullio, la fascia costiera e i comuni più bassi delle vallate dell’entroterra.

Dai primi sopralluoghi effettuati sul territorio emerge un quadro allarmante soprattutto per l’olivicoltura, con una cascola delle olive che, a seconda delle zone, si attesta mediamente intorno al 50%, con punte stimate tra il 30 e il 60%.

Le aree maggiormente interessate comprendono Rapallo, Chiavari, Zoagli, Lavagna, mentre nell’entroterra sono stati segnalati danni a Cogorno, Carasco, San Colombano Certenoli, Ne e Mezzanego, con situazioni differenti a seconda delle località.

Particolarmente preoccupante la situazione nei territori interessati dalla grandine, tra la zona di Chiavari e quella di Calvari, nel Comune di San Colombano Certenoli.

“Stiamo raccogliendo in queste ore le segnalazioni e facendo una ricognizione puntuale dei territori colpiti,” commenta Andrea Branda, direttore di Coldiretti Genova. “Il quadro che emerge è quello di un’annata compromessa per l’olivicoltura, e abbiamo segnalazioni di perdite anche per quanto riguarda il comparto viticolo”.

“Ancora una volta le nostre imprese agricole si trovano a fare i conti con eventi meteorologici sempre più violenti e difficili da prevedere,” sottolinea Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova. “In alcune zone del Tigullio e dell’entroterra i danni sono ingenti e per alcune aziende significa vedere compromesso il lavoro di un’intera annata. È fondamentale continuare con i sopralluoghi e arrivare rapidamente a una quantificazione precisa dei danni, affinché le aziende colpite possano essere sostenute e vengano attivati tutti gli strumenti previsti per affrontare l’emergenza”.