Maltempo, Arpal anticipa la chiusura dell’allerta gialla sul Levante

Genova. Dopo l’aggiornamento dei modelli previsionali e dopo il passaggio instabile avvenuto questa notte, Arpal ha deciso di anticipare la chiusura dell’allerta gialla sul settore di Levante della nostra regione (Tigullio e Spezzino) alle ore 12, invece che le stabilite ore 13.

Il passaggio instabile che ha interessato nella notte la nostra regione ha coinvolto principalmente la Francia, nello specifico la Costa Azzurra dove si sono verificati i fenomeni più intensi. Sulla nostra regione abbiamo avuto temporali di moderata intensità, colpi di vento (Raffiche di 100 Km/h a Monte Maure nel comune di Ventimiglia e 93 km/h a Poggio Fearza nel comune di Montegrosso Pian Latte) e a numerose fulminazioni, circa 21.000 in Liguria misurate dalla serata di ieri.

Nella giornata di oggi si attende instabilità residua con possibili temporali forti sul levante (Zona C) fino alle ore centrali e fenomeni moderati su BE. Un flusso umido interesserà il centro della regione con possibili piogge in serata sul centro, anche a carattere di rovescio al più moderato.

I venti saranno meridionali moderati con rinforzi intorno ai 40-50 km/h sulle coste esposte di A e sul centro (zona B). Mare fino a molto mosso sulle coste di ponente, solo localmente sul levante; moto ondoso in generale calo dalla serata. Il tempo rimarrà instabile anche nei prossimi giorni con un probabile peggioramento per la giornata di venerdì.