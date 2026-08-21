Maltempo, anticipata la fine dell’allerta arancione: alle 13 si passa alla gialla

Genova. A fronte degli ultimi aggiornamenti, Arpal ha previsto una chiusura anticipata dell’allerta arancione per temporali: l’allertamento passerò al colore giallo alle 13 sul centro e alle 15 sul levante. Più precisamente nell’imperiese l’allerta gialla durerà fino alle 12, a Savona e Genova, allerta arancione fino alle 13 e gialla fino alle 15, mentre nelle zona dello Spezzino sui versanti padani di Levante resterà arancione fino alle 15 e poi gialla fino alle 18.

“Dalla notte si sono sviluppate delle linee temporalesche che hanno interessato tutta la regione insistendo prevalentemente sul settore centrale con intensità oraria 65,6 mm a Montoggio, Brugneto Diga 61,9 mm e Torriglia 54,4 mm – si legge nel bollettino di Arpal – Fortunatamente si è trattato di celle temporalesche che non hanno stazionato a lungo sullo stesso territorio. L’unica eccezione si è verificata nell’alta Toscana, dove le cumulate orarie sono state di 115,5 mm a Bagnone e 108,9 mm a Villafranca Lunigiana, che hanno provocato innalzamenti di oltre 2 metri nel letto del fiume Magra. Da inizio evento alle ore 11 le cumulate complessive risultano Reppia (Ne) 258 mm, Chiavari 237 mm, Torriglia 205 mm, Genova Geirato 216 mm”.

Il fenomeno più rilevante, finora, oltre agli allagamenti della sede stradale, è stato il vento collegato alle nubi temporalesche più intense con raffiche superiori ai 100 km/h responsabili di danni ad alberi e strutture turistiche (109 km/h a Fontanafresca e 94 km/h ad Arenzano). Venti meridionali fino a burrasca (60-70 km/h) su C, forti (50-60 km/h) su B, rafficati sui capi costieri esposti e sui crinali appenninici. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su AB e mareggiate su C.