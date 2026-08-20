Genova. Sono iniziati ben prima dell’entrata in vigore dell’allerta gialla (dalle 10 a mezzanotte per il centro levante della Liguria) i temporali che stanno interessato soprattutto il Tigullio e Genova. Da poco prima dell’alba nubi cariche di acqua e di energia provenienti dal mare sono spinte, in una forma a v, soprattutto verso il capoluogo ligure, il golfo Paradiso e la costa tra Chiavari e Lavagna.

È esattamente qui, sul bacino dell’Entella, tra Chiavari e Lavagna, che si sono già registrati i primi disagi.

Allagamenti hanno interessato negozi, fondi e scantinati di alcune vie oltre che sottopassi, presidiati da vigili del fuoco, polizia locale e polizia stradale.

Allagamenti nel Tigullio

A Lavagna, i pompieri hanno salvato un autotrasportatore rimasto bloccato all’interno del suo furgone: il mezzo era andato in avaria in un sottopasso allagato, appunto. Numerosi gli interventi soprattutto nel levante genovese.

guarda tutte le foto 7



Temporali e allagamenti Genova e Tigullio 20 agosto

Sempre il Comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico, invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

“Si raccomanda, per quanto possibile, di limitare l’utilizzo dell’auto e gli spostamenti verso la zona di via dei Devoto e del porto, evitando i sottopassi interessati dagli allagamenti”. Sott’acqua anche alcune vie del centro.

L'acqua invade i negozi a Lavagna

Arpal riporta che i pluviometri hanno registrato cumulate orarie molto elevate. Uno dei dati più significativi sono i 103 millimetri di pioggia caduti in un’ora a Chiavari, dove è scattato l’allarme di soglia.

Intorno alle 8 del mattino alcuni forti temporali si sono formati in mare davanti a Genova, con colonne di pioggia visibili a distanza dalla costa.

Le stesse piogge, si sono ben presto estese alla città, dove si stanno verificando forti precipitazioni con tuoni e fulmini.

I temporali investono anche Genova

La Regione Liguria ricorda che alle 10 scatta l’allerta gialla per temporali sul centro levante: la sala operativa regionale della protezione civile monitora l’evolversi della situazione sul territorio: il centro meteo di Arpal è al lavoro con i previsori per un aggiornamento nelle prossime ore.

Nel corso della mattinata sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Possibili grandinate di piccole o medie dimensioni.