Madonna della Guardia, dal 20 al 29 agosto la festa al Santuario: attesi migliaia di pellegrini

Ceranesi. È uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’estate genovese e anche quest’anno richiamerà al Santuario di Nostra Signora della Guardia migliaia di pellegrini da Genova, dalla Liguria e da diverse altre località. Dal 20 al 29 agosto si celebra la festa della Memoria dell’Apparizione della Madonna della Guardia, con un programma di celebrazioni che culminerà sabato 29 agosto.

La novena prenderà il via giovedì 20 agosto. Ogni giorno alle 17 sarà celebrata la Santa Messa, affidata ai Rettori di alcuni Santuari mariani italiani, mentre alle 21 è previsto il Rosario alla Cappella dell’Apparizione, animato dalle parrocchie della Valpolcevera e delle vallate vicine. Nell’ambito della novena, domenica 23 agosto alle 16.40 sarà presentato il volume del cardinale Angelo Comastri La Madonna della Guardia… quale messaggio ci consegna?.

Il momento centrale sarà sabato 29 agosto. Le celebrazioni cominceranno alle 7, 8 e 9 con le Messe mattutine in basilica. Alle 10, alla Cappella dell’Apparizione, sono in programma la Commemorazione dell’Apparizione e la Supplica, seguite dalla tradizionale processione delle Confraternite verso la Basilica. Alle 10.45 sarà celebrata la Messa Pontificale presieduta da monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

Nel pomeriggio, alle 16, la Messa solenne sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, nel 60esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Seguiranno la celebrazione delle 17.15 in Basilica e, alle 18.30, la Messa all’aperto alla Cappella dell’Apparizione. Alle 21 la giornata si concluderà con un momento di contemplazione spirituale e culturale, tra musica d’organo e violino, canti e brani mariani della tradizione classica, coordinato dal maestro Damiano Profumo.

La vigilia sarà caratterizzata dal tradizionale pellegrinaggio a piedi: venerdì 28 agosto, alle 20, la partenza dalle “Batterie”, con arrivo al Santuario per la Messa vigiliare e l’Adorazione eucaristica notturna.

Sabato 29 agosto, dalle 7 alle 20, sarà vietata la sosta lungo tutta la SP52 del Santuario. I pellegrini sono invitati a utilizzare i parcheggi di interscambio e il trasporto pubblico Amt, che sarà potenziato per l’occasione.