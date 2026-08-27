Festa della Madonna della Guardia, potenziato il servizio Amt

Genova. In occasione della Solennità di Nostra Signora della Guardia, sabato 29 agosto 2026, Amt potenzierà il trasporto pubblico per facilitare l’accesso ai due santuari presenti sul territorio metropolitano e agevolare gli spostamenti dei fedeli.

Santuario Nostra Signora della Guardia di Ceranesi

Sarà attivo un servizio navetta speciale con partenze ogni 30-40 minuti in funzione dell’affluenza dei fedeli. Le corse saranno effettuate dalle ore 7.00, con la prima partenza dal capolinea di Brin, fino alle ore 19.30, con l’ultima partenza dal Santuario.

l servizio navetta si aggiunge alle corse della linea 932, che collega Rivarolo-Brin direttamente al piazzale del Santuario e prevede una corsa al mattino con partenza da Brin alle 8.33 e ritorno dal Santuario alle 11.15, e una al pomeriggio, con partenza alle 15.43 e ritorno alle 18.00. Il personale Amt sarà presente sia a Rivarolo sia presso il Santuario, per monitorare costantemente l’affluenza e modulando le partenze dei servizio navetta speciale in tempo reale in base alle necessità.

Santuario Nostra Signora della Guardia di Velva

Sarà attivato un servizio speciale della linea 852 da Sestri Levante al santuario.

Gli orari delle corse sono disponibili nella sezione dedicata agli orari provinciali, selezionando l’area del Tigullio Orientale/Castiglione Chiavarese.