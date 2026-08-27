  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Info

Festa della Madonna della Guardia, potenziato il servizio Amt

Sabato 29 agosto l'azienda potenzierà il trasporto pubblico per facilitare l’accesso ai due santuari

madonna guardia santuario

Genova. In occasione della Solennità di Nostra Signora della Guardia, sabato 29 agosto 2026, Amt potenzierà il trasporto pubblico per facilitare l’accesso ai due santuari presenti sul territorio metropolitano e agevolare gli spostamenti dei fedeli.

Santuario Nostra Signora della Guardia di Ceranesi

Sarà attivo un servizio navetta speciale con partenze ogni 30-40 minuti in funzione dell’affluenza dei fedeli. Le corse saranno effettuate dalle ore 7.00, con la prima partenza dal capolinea di Brin, fino alle ore 19.30, con l’ultima partenza dal Santuario.

l servizio navetta si aggiunge alle corse della linea 932, che collega Rivarolo-Brin direttamente al piazzale del Santuario e prevede una corsa al mattino con partenza da Brin alle 8.33 e ritorno dal Santuario alle 11.15, e una al pomeriggio, con partenza alle 15.43 e ritorno alle 18.00. Il personale Amt sarà presente sia a Rivarolo sia presso il Santuario, per monitorare costantemente l’affluenza e modulando le partenze dei servizio navetta speciale in tempo reale in base alle necessità.

Santuario Nostra Signora della Guardia di Velva

Sarà attivato un servizio speciale della linea 852 da Sestri Levante al santuario.
Gli orari delle corse sono disponibili nella sezione dedicata agli orari provinciali, selezionando l’area del Tigullio Orientale/Castiglione Chiavarese.

 

Più informazioni
leggi anche
santuario madonna guardia
Devozione
Madonna della Guardia, il programma della festa al santuario il 28 e 29 agosto
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.