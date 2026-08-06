Scarafaggi e sporcizia nei locali, blitz in centro storico: chiusi un minimarket e un ristorante etnico

Genova. Sei attività controllate, due chiusure per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e una pioggia di sanzioni per irregolarità di vario genere. È il bilancio del sopralluogo congiunto effettuato ieri dai carabinieri e dalla struttura di igiene degli alimenti e nutrizione di Ats Liguria-Area 3 nella zona del centro storico tra Caricamento e il Carmine.

In un minimarket di via Gramsci è scattata la sospensione totale dell’attività a causa di un’infestazione di scarafaggi in mancanza di procedure efficaci per la prevenzione. Altre sanzioni sono state applicate per carenze igieniche e manutentive e per la mancanza di acqua calda nel lavabo dei servizi igienici.

Stesso provvedimento di chiusura per un ristorante etnico di via Vallechiara, dove sono state riscontrate gravi non conformità per un totale di 10mila euro di sanzioni da pagare.

In un ristorante in piazza Caricamento i militari e i tecnici della prevenzione hanno trovato alcune irregolarità e anche in questo caso mancava l’acqua calda per lavarsi le mani: in totale 1.000 euro di multa.

Nei guai anche i gestori di una gastronomia etnica in via del Campo, dove l’ispezione ha portato alla luce alimenti in cattivo stato di conservazione, di cui è stato disposto il sequestro penale.

Tutto regolare, invece, per un fruttivendolo in via Lomellini e un bar in via Sottoripa.