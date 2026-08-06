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Sestri levante

Lite al bar degenera, 38enne stacca a morsi l’orecchio del rivale

La vittima, un cinquantenne, era seduto con la compagna quando è stato avvicinato da uno sconosciuto ubriaco che ha iniziato a importunarlo. L'aggressore è finito in carcere

carabinieri

Sestri Levante. Una banale lite al bar è finita con un uomo in ospedale con l’orecchio strappato a morsi. È successo a Sestri Levante lo scorso 8 luglio, e un 38enne è finito in carcere con l’accusa di lesioni gravissime.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante erano intervenuti dopo una richiesta di soccorso al 112 per una lite in un bar vicino alla stazione. Quando sono arrivati hanno trovato il ferito, residente in zona, con il viso coperto di sangue, che ha raccontato di essere stato importunato da uno sconosciuto ubriaco mentre era seduto al tavolo con la compagna.

La lite è degenerata in una vera e propria aggressione, con il 38enne, anche lui del posto, che ha morso all’orecchio il rivale, un cinquantenne, strappandogli il lobo. Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato tutti i presenti, e il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato.

I militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura, e nei giorni scorsi è stata emessa la misura cautelare in carcere a Marassi.

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